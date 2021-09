Flick : « Pas entièrement satisfaits »

Pour ses grands débuts à la tête de la Mannschaft, Hansi Flick s’est offert une victoire 2-0 contre le Liechtenstein à Saint-Gall jeudi soir. Après la rencontre, le nouveau sélectionneur national de 56 ans est revenu sur ce premier match et a évoqué la rencontre à venir contre l'Arménie, leader du groupe J des éliminatoires de la Coupe du monde, dimanche à Stuttgart (à partir de 20h45).

Question : Êtes-vous satisfait de vos débuts en tant qu'entraîneur national ?

Hansi Flick : C'était une victoire spéciale car c'était mon premier match en tant que sélectionneur. Mais il ne fait aucun doute que nous aurions tous aimé marquer plus de buts. C'est un adversaire contre lequel vous devez gagner plus largement. Tout n'a pas fonctionné comme nous l'avions imaginé. Il y a une qualité énorme dans cette équipe, cela ne fait aucun doute, et je comprends que tout le monde en Allemagne puisse être un peu déçu du résultat. Mais nous savons tous que nous avons un long chemin à parcourir, qui heureusement ne se limite pas à ce match.

Question : Quelles lacunes spécifiques avez-vous trouvées ?

Flick : On peut dire que l'équipe n'a pas la confiance nécessaire pour marquer des buts. La façon dont nous avons créé les occasions était correcte, mais la dernière passe manquait souvent. Nous n'avons pas réussi à marquer un but tôt dans la partie, pour prendre confiance. Je n'étais pas très content de la première mi-temps, l'équipe n’a pas imposé un rythme élevé. En seconde, nous avons accéléré. C'était un premier match dont nous ne sommes pas entièrement satisfaits. Mais je ne peux pas blâmer l'équipe, ils ont essayé de presser haut, ont récupéré des ballons haut, et ont immédiatement réagi quand ils faisaient des erreurs.

Question : Comment se fait-il que certains joueurs jouent souvent nettement mieux en club ?

Flick : Nous parlons beaucoup aux joueurs. J'ai vraiment apprécié les premières séances d’entraînement, la qualité est vraiment excellente, je dois donc complimenter l'équipe. Mais au final, c’est le terrain qui compte. Nous devons répondre présent quand cela compte. Nous en parlerons.

Question : Vous avez fait appel à Leroy Sané et Timo Werner dans le onze de départ malgré leurs difficultés en club. Ont-ils été à la hauteur ?

Flick : Ils ont déjà montré ce dont ils sont capables. Timo a fait d'excellentes courses et a essayé encore et encore de faire des accélérations. C'était difficile de faire passer le ballon contre une défense aussi resserrée. Leroy a eu quelques actions en seconde période, où il n’a également rien lâché et remporté des ballons. Il a bien joué sur le deuxième but et a montré qu'il est sur la bonne voie.

Question : Jamal Musiala mérite-t-il une nouvelle place de titulaire après sa performance ?

Flick: Il a prouvé sa qualité de manière impressionnante au Bayern Munich l'année dernière et au cours des dernières semaines – et également aujourd'hui sur son action avec laquelle il a amené le but de Timo Werner. Il toujours une option.

Question : Qu’attendez-vous du deuxième match contre l'Arménie ce dimanche ?

Flick : C'est un match important, l'Arménie est leader et nous pouvons les dépasser, c'est notre objectif. On veut mieux agir offensivement et jouer avec plus de fluidité.

[dfb]