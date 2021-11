Flick : « Löw est le meilleur sélectionneur que nous ayons eu »

L’équipe nationale allemande clôture son année avec deux rencontres face au Liechtenstein et à l’Arménie. Le sélectionneur Hansi Flick s’est confié auprès de l’agence Sport-Informations-Dienst (SID) sur ses attentes. Il a également profité de cet entretien pour rendre un hommage appuyé à son prédécesseur Joachim Löw.

Julian Brandt et Julian Brandt sont présents dans l’effectif pour la première fois depuis l’automne 2020. Quelles ont été les raisons qui vous ont poussé à les rappeler en sélection ?

Julian Brandt connaît une phase positive depuis quelques semaines. Nous voulions le revoir dans le groupe, lui et Julian Draxler, pour cette fin d’année et avant le début de cette année de Coupe du monde. Ils disposent tous les deux de qualités capables de nous faire avancer.

Lukas Nmecha fait sa toute première apparition en sélection. Qu’est-ce qui vous plait chez lui ?

Il a une bonne présence dans la surface adverse. Il prend constamment la profondeur et sait s’imposer avec la balle. Ce sont des qualités dont nous pourrions avoir besoin. Bien sûr, Jonathan Burkardt a également été envisagé, car il connaît avec Mayence une belle progression. Il est cependant capitaine de l’équipe Espoirs et son équipe aura besoin de lui dans la course à la qualification pour l’Euro.

Avec 27 joueurs convoqués, vous disposez d’un large effectif. Allez-vous après le match face au Liechtenstein laisser certains de vos joueurs au repos et emmener un groupe réduit en Arménie ?

Ce sont des choses que nous décideront seulement après le match contre le Liechtenstein.

Votre billet pour la prochaine Coupe du monde est déjà validé. Qu’attendez-vous désormais de vos joueurs ?

Nous voulons terminer l’année sur une note positive. J’attends de mon équipe qu’elle mette la même la même passion et la même intensité que lors des derniers matchs. Je veux que l’on puisse reconnaître notre style de jeu. Notre mission pour la qualification est accomplie. Nous voulons maintenant faire un pas supplémentaire vers l’avant.

Mats Hummels est une nouvelle fois absent de votre liste. Est-ce lié à ses problèmes au genou ou est-ce parce que vous ne comptez plus sur lui ?

Non, je suis en contact régulier avec Mats. Comme il le dit lui-même, il n’est pas encore à 100%. Cela va lui faire du bien de profiter de cette trêve internationale. Il va pouvoir poursuivre sa remise en forme. Il s’agit d’une décision commune.

A Wolfsburg, un hommage sera rendu à Joachim Löw avant le match. Qu’est-ce qui le définissait en tant que sélectionneur, selon vous ?

Il a insufflé à l’équipe d’Allemagne un style de jeu qui a été longtemps reconnu salué dans le monde entier. Il a joué un rôle d’architecte. Il est le meilleur sélectionneur que nous ayons eu. Nous voulons lui rendre un hommage à la hauteur en lui offrant une vraie fête du football. Il le mérite.

Que vous a-t-il apporté dans votre carrière ?

Ma vie n’aurait pas été la même s’il ne m’avait pas appelé à l’époque. Cela a été un moment décisif dans mon parcours, je lui en suis très reconnaissant. Il a toujours eu une grande confiance dans son équipe. Il m’a aussi toujours laissé ma liberté. Même sous pression, il savait rester confiant.

Avez-vous suivi les discussions autour de Joshua Kimmich ?

Je me suis déjà exprimé longuement à ce propos dans une interview. Je ne ferai ici que me répéter. Je suis moi-même vacciné et j'encourage la vaccination.