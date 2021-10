Flick annoncera son groupe le 5 novembre

L’équipe d’Allemagne est devenue au mois d’octobre la première équipe à valider son billet pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Déjà qualifiée, la Mannschaft a toutefois encore deux rencontres à disputer dans le groupe J : d’abord contre le Liechtenstein le 11 novembre à Wolfsburg (20h45) puis à l’extérieur contre l’Arménie le 14 novembre (18h00). Le sélectionneur Hansi Flick, après un premier bilan parfait de cinq victoires lors de ses cinq premiers matchs à la tête de l’équipe, annoncera son groupe pour ces deux rencontres internationales le vendredi 5 novembre.

Le sélectionneur sera cette semaine en tribune en compagnie de son assistant Danny Röhl à l’occasion des matchs de Bundesliga entre la TSG Hoffenheim et le Hertha BSC, puis le lendemain entre l’Union Berlin et le Bayern Munich. Il assistera la semaine suivante aux matchs de Ligue des champions entre le VfL Wolfsburg et Salzburg, et entre le RB Leipzig et le Paris Saint-Germain.

Danny Röhl sera quant à lui présent le 6 novembre pour la confrontation entre le RB Leipzig et le Borussia Dortmund en Bundesliga. Quelques jours avant le rassemblement de l’équipe d’Allemagne, Flick, Röhl, Marcus Sorg et Mads Buttgereit seront à Berlin le 7 novembre pour suivre la rencontre entre le Hertha BSC et le Bayer Leverkusen.

[dfb]