Finale à Moscou : Lahm amènera la coupe

Le capitaine des champions du monde 2014, Philipp Lahm, sera présent ce dimanche au stade Loujniki de Moscou, avant la finale de la Coupe du monde entre la France et la Croatie, pour remettre symboliquement en jeu le trophée tant convoité. « Je me prépare à transmettre la grande fierté que le football allemand a éprouvée pendant quatre ans. Pour nous et pour l’Allemagne, c’est un moment de nostalgie, et donc une source de motivation pour récupérer ce trophée. »

L’ancien joueur de 34 ans (113 sélections, 5 buts) avait mené la Mannschaft vers son quatrième sacre mondial il y a quatre ans, au Brésil. L’Allemagne devenait ainsi la première équipe européenne à remporter la Coupe du monde sur le sol sud-américain.