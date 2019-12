Fin de disette entre Augsbourg et Leipzig ?

Les deux matchs ayant opposé le FC Augsbourg au RB Leipzig cette saison en Bundesliga se sont soldés par deux matchs au score nul et vierge ; ce à quoi les deux équipes auront à cœur de remédier ce mardi (20h45) en quarts de finale de Coupe d’Allemagne. Une victoire des visiteurs leur permettrait de connaître pour la première fois de leur histoire une demi-finale de Coupe d’Allemagne.

Si l’on se réfère du classement, Leipzig semble bien favori de cette rencontre. Vainqueurs ce weekend 5-0 du Hertha Berlin, les Roten Bullen se dressent en véritables candidats à la Ligue des champions pendant que le FC Augsbourg lutte lui pour son maintien dans l’élite après une première partie de saison en demi-teinte. Pourtant sur une bonne série avant la trêve (7 points pris sur 9 possibles), les hommes de Michael Baum ont connu un coup d’arrêt lors de la dernière journée chez leur voisin bavarois, le 1. FC Nürnberg, en s’y inclinant lourdement 3-0. En mars dernier, ils étaient parvenus à ramener un point de Saxe, au courage, en neutralisant le RB Leipzig (0-0).

Les deux clubs vont s’affronter pour la troisième fois en Coupe d’Allemagne. A l'issue des deux confrontations en 2011 et 2013, Augsbourg s’est à chaque fois imposé, à une époque où le RB Leipzig évoluait encore en quatrième puis troisième division. Les Souabes auront cette fois-ci l’avantage du terrain dans ce quart de finale.

Deuxième ¼ de finale pour Augsbourg après 2009/10

« Nous sommes contents de jouer à domicile », déclarait le directeur des sports du FC Augsbourg Stefan Reuter. « Il faut bien se préparer et être dans un bon jour pour affronter une équipe aussi forte que Leipzig. » Un match d’autant plus particulier pour Georg Teigl, évoluant désormais à Augsbourg, qui s’apprête à retrouver son ancien club.

Augsbourg s’est défait aux tours précédents du TSV Steinbach Haiger, de Mayence et du Holstein Kiel, tous par un but d’écart et s’apprête à retrouver les quarts de finale pour la première fois depuis 2009/10. Le RB Leipzig, qui n’était jamais parvenu à franchir les huitièmes de finale avant cette saison, a disposé du Viktoria Cologne, d’Hoffenheim et de Wolfsburg.