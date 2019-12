Fin de carrière pour Melanie Behringer

Melanie Behringer, qui a joué 123 fois pour l’équipe d’Allemagne, mettra fin à sa carrière cet été en raison de problèmes persistants au genou. « Une très belle période, mais aussi très intense, de ma vie touche à sa fin », a déclare la milieu de terrain du Bayern Munich. « Je suis extrêmement heureuse et chanceuse d'avoir pu faire de ma passion une profession pendant de nombreuses années. Je suis infiniment reconnaissante pour tout ce que j'ai pu vivre au cours de ces années et pour le nombre de personnes formidables que j'ai rencontrées ».

À l’âge de 33 ans, elle a disputé 123 matchs internationaux (34 buts). Avec l'équipe d’Allemagne féminine, Behringer est devenue championne du monde en 2007, championne d'Europe à deux reprises (2009, 2013), championne olympique et meilleure buteuse à Rio de Janeiro (2016) et médaillée de bronze olympique (2008).

« Elle a beaucoup accompli pour le football féminin en Allemagne»

Avec près de 500 matchs et 127 buts au compteur, Behringer est l'une des joueuses les plus titrées du l'équipe d’Allemagne féminine. « C'est dommage que Melanie Behringer doive mettre fin à sa carrière. Elle a beaucoup accompli pour le football féminin en Allemagne et a connu de grands succès avec le FC Bayern et l’équipe d'Allemagne», a déclare Uli Hoeneß, président du Bayern. « J'ai surtout apprécié son dévouement exemplaire et sa capacité à diriger une équipe. Nous adressons nos meilleurs vœux à Melanie Behringer pour l'avenir. »

Avec le FC Bayern, Behringer devient championne d'Allemagne (2015, 2016) et remporte deux fois la coupe d’Allemagne avec le 1. FFC Frankfurt (2011, 2014).