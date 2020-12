FIFA : Neuer élu gardien de l’année, Klopp meilleur entraîneur

Jeudi soir, le capitaine de la Mannschaft Manuel Neuer (FC Bayern Munich) a été élu meilleur gardien de l’année de la FIFA, dans le cadre de la cérémonie The Best FIFA Football Awards organisée à Zurich. Neuer est le premier gardien allemand à recevoir cette distinction depuis sa création en 2017. Comme en 2019, le prix de l’entraîneur de l’année est revenu à Jürgen Klopp (FC Liverpool), qui a devancé Hansi Flick (FC Bayern Munich) et Marcelo Bielsa (Leeds United). Le titre le plus attendu, celui du meilleur joueur de l’année, a été décerné à l’attaquant polonais Robert Lewandowski (FC Bayern Munich).

La cérémonie a également dévoilé l’équipe de l’année de la FIFA, le FIFA FIFPro World11 masculin 2020, désignée par les votes de plus de 50 000 joueurs professionnels à travers le monde. Une équipe dans laquelle a l’honneur de figurer Joshua Kimmich (FC Bayern Munich), en compagnie d’Alisson Becker (FC Liverpool), Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool), Virgil van Dijk (FC Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid), Alphonso Davies (FC Bayern Munich), Kevin De Bruyne (Manchester City), Thiago (FC Bayern Munich/FC Liverpool), Lionel Messi (FC Barcelone), Robert Lewandowski (FC Bayern Munich), et Cristiano Ronaldo (Juventus Turin).

Manuel Neuer, vainqueur du triplé cette année avec le Bayern Munich, devance le Slovène Jan Oblak (Atlético Madrid) et le Brésilien Allison Becker (FC Liverpool). « C’était l’une des meilleures années de ma carrière », a déclaré le champion du monde 2014. « Ce que nous avons réalisé en 2020 est fantastique. Nous en sommes très heureux. »

[dfb]