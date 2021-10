Feu d’artifice en Hongrie : victoire 5-1 des U21

Les espoirs allemands ont remporté une victoire importante (5-1) en Hongrie, dans le cadre des qualifications pour l’EURO 2023.

Kevin Schade n’a besoin que de quatre minutes pour ouvrir le score, après avoir parfaitement suivi sur un ballon repoussé par le gardien hongrois, l’attaquant du SC Fribourg n’a plus qu’à pousser le ballon dans le but vide (5e). Schade se fait ensuite passeur, à la demi-heure de jeu Malik Tillman, dont la frappe puissante à bout portant vient se loger dans la lucarne droite du but hongrois (32e). Keitel est proche d’ajouter un nouveau but quelques minutes plus tard suite à un corner, mais sa tentative est repoussée par le poteau (36e). Dans la foulée, la sélection magyare punit le manque d’efficacité allemande, en réduisant l’écart par l’intermédiaire de Kiss, au terme d’une contre-attaque rapide (39e).

L’Allemagne rentre aux vestiaires avec une avance d’un but (2-1).

La deuxième période est à sens unique : Shuranov profite d’abord d’un dégagement manqué de la défense hongroise pour contrer le ballon et tromper le gardien adverse avec un peu de réussite (54e). Krauss ajoute un nouveau but, après une belle percée de Tillman au cœur de la défense (66e). Dans les arrêts de jeu Schade inscrit un doublé, en étant de nouveau parfaitement placé, cette fois après un tir de Burkardt renvoyé par le poteau (90e).

L’équipe d’ Antonio Di Salvo s’impose largement (5-1) et conforte sa position de leader du groupe J avec 12 points sur 12 possibles.

Le sélectionneur s'est d'ailleurs montré satisfait après la rencontre : « Nous avons mis beaucoup de cœur pour nous imposer 5 buts à 1 à l’extérieur. Nous avons débuté le match brillamment, puis nous avons un peu baissé le pied. Le troisième but était important. » Le buteur Tillman a poursuivi : « Nous voulions ces deux victoires et nous les avons obtenus. Il faudra continuer sur cette base. »