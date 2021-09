Festival offensif contre la Bulgarie

L'équipe d'Allemagne féminine a fait honneur à son statut de favori dans le groupe H, à l'occasion de la première journée des qualifications pour la Coupe du monde, en s'imposant largement 7-0 contre la Bulgarie.

Au coup d'envoi, la sélectionneuse Martina Voss-Tecklenburg mettait en place une équipe qui avait, selon ses propres mots, « faim de buts ». Devant la gardienne Merle Fro, on retrouvait Sjoeke Nüsken, Sophia Kleinherne, Lena Oberdorf et Kathrin Hendrich en défense. Le milieu de terrain était composé de Dzsenifer Marozsan, Sara Däbritz et Lina Magull alors que Sydney Lohmann, Svenja Huth et Lea Schüller étaient chargés de créer le danger devant.

Et il ne leur fallait pas longtemps pour y parvenir ; après 21 minutes de jeu, Sara Däbritz trouvait parfaitement Kathrin Hendrich, qui servait Lea Schüller. L'attaquante du Bayern Munich avait alors seulement besoin de pousser le ballon au fond des filets pour ouvrir le score. Quatre minutes plus tard, Magull doublait la mise, après un service de Marozsan (25e) avant d'inscrire un doublé peu après la demi-heure de jeu (33e). L'Allemagne rentrait aux vestiaires avec une avance confortable de trois buts.

Trois changements étaient effectués à la pause : Linda Dallmann remplaçait la double buteuse Lina Magull, alors que Jana Feldkamp et Jule Brand faisaient leur entrée à la place de Sydney Lohmann et Lena Obderdorf. Cela n'empêchait pas la démonstration de se poursuivre ; après une superbe action solitaire Brand, tout juste entrée en jeu, manquait de peu d'aggraver le score, mais son tir était stoppé par la gardienne bulgare Shahanska (46e). Il fallait attendre la 67e minute pour voir Hendrich ajouter un nouveau but, avant que Schüller n'inscrive un doublé (73e). La fin de match était complétement débridée et Wassmuth, entrée en cours de match, apportait sa pierre à l'édifice en marquant le sixième but (76e). Les Bulgares n'arrivaient plus du tout à contenir les offensives allemandes et Dallmann n'avait aucun mal à terminer le travail, en plaçant un tir à l'entrée de la surface dans le coin gauche du but (82e).

L'Allemagne s'impose 7-0 et débute parfaitement sa campagne de qualification pour la Coupe du monde.