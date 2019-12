Felix Brych nominé pour la Coupe du monde en Russie

L’arbitre international Felix Brych a été sélectionné par la FIFA pour officier durant la Coupe du monde de football en Russie (14 juin – 15 juillet 2018). Avec ses assistants Mark Borsch et Stefan Lupp, l’homme de 42 ans figure sur la liste des 36 arbitres principaux et 63 assistants publiée par la FIFA. Brych et ses deux assistants avaient déjà été sélectionnés pour la Coupe du monde 2014 au Brésil.

« Nous nous étions déjà réjouis de notre sélection il y a quatre ans pour la Coupe du monde », a déclaré Brych, « mais l’être une deuxième fois signifie encore plus, car c’est la confirmation que nous avons maintenu notre niveau de performance pendant quatre ans. »

Felix Brych devra patienter pour savoir s’il officiera en tant qu’arbitre principal durant la compétition. Un séminaire sera d’abord organisé par la FIFA en Italie fin avril, à la suite duquel il sera décidé qui remplira les fonctions d’arbitre principal et d’assistant vidéo.

Les arbitres sélectionnés cette année viennent de 44 pays différents.

[dfb]