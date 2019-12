Feichtenbeiner : "On peut en tirer quelque chose"

Si près mais pourtant si loin. Dans le cadre du Tournoi de développement de l’UEFA, qui s’est disputé au Portugal, les U16 allemands ont concédés 3 matchs nuls en autant de rencontres : 2-2 contre les Pays-Bas, 1-1 contre l’Italie et 1-1 contre le Portugal. La décision s’est donc faite à chaque fois lors des séances de tirs au but et une seule d’entre elles a souri aux joueurs de Michael Feichtenbeiner. La Nationalmannschaft termine ce tournoi à la seconde place, les 3 autres matchs de la compétition se sont également soldés par des matchs nuls. Les nations participantes n’ont jamais été aussi proches au classement final.

Les 22 joueurs sélectionnés sont tous entrés en jeu durant ce tournoi et ont tous disputés au moins 80 minutes chacun. Le sélectionneur Michael Feichtenbeiner revient pour DFB.de sur les enseignements de ce tournoi et dresse le bilan des performances de son équipe.

DFB.de : Michael Feichtenbeiner, les 3 matchs de ce tournoi face aux Pays-Bas, à l’Italie et au Portugal se sont tous soldés par des matchs nuls. Qu’est-ce que cela nous dit de la génération 2002 ?

Michael Feichtenbeiner : Cela montre à quel point le niveau est serré entre les meilleures sélections européennes de cette catégorie d’âge. Nous sommes maintenant en mesure de situer notre niveau par rapport aux autres top-nations. J’ai aimé le fait que nous ayons réussi à dominer nos adversaires en appliquant nos idées de jeu même si ce n’était pas toujours le cas sur l’ensemble des 80 minutes de jeu. Nous devons continuer dans ce sens.

DFB.de : Quelles sont les satisfactions concernant les performances de votre équipe ?

Michael Feichtenbeiner : Même lorsque l’adversaire exerçait sur nous une intense pression, nous avons toujours essayé de résoudre ces situations en proposant du jeu. Aucun autre adversaire n’a procédé de cette façon. Les jeunes voulaient jouer au football, bien combiner entre eux et être courageux sur le terrain. C’est la bonne attitude à avoir. L’équipe a parfaitement réussi son examen en « construction de jeu ». J’ai pu me rendre compte que les contenus de jeu que nous avons travaillé au mois de janvier à La Manga en Espagne ont été appliqués. Tout cela se met en place de mieux en mieux.

DFB.de : Comment se fait-il que ces 3 matchs ne se soient pas soldés par des victoires au terme des 80 minutes ?

Michael Feichtenbeiner : Nous appelons ça des «matchs de transition», dans lesquels nous devons nous améliorer. Si nous sortons de notre système de jeu dans le dernier tiers, nous devons agir de façon plus ciblée. La façon dont nous avons exploité nos occasions de but est un sujet qui va continuer de nous suivre, je souhaite évidemment plus de rigueur dans ce domaine. De plus nous n’avons pas réussi à garder nos cages inviolées lors de chacune de ces 3 confrontations. Le positionnement défensif de l’ensemble de l’équipe doit encore gagner en stabilité. Sur ce point, les Pays-Bas et l’Italie se sont montrés très intransigeants.

DFB.de : Hier lors du dernier match de ce tournoi, vous disputiez la première place face au Portugal. Après un match nul 1-1 votre équipe s’est inclinée aux tirs au but. Comment jugez-vous la performance de votre équipe sur ce dernier match ?

Michael Feichtenbeiner : Selon moi, ce match a été le plus beau à regarder de tout le tournoi, avec deux très bonnes équipes et des joueurs de qualités de part et d’autre. J’ai perçu chez mes joueurs une vraie volonté de remporter ce tournoi. Après avoir été menées 1-0, ils ont affiché une belle mentalité et ont réalisé une solide deuxième mi-temps. Malheureusement, il nous a manqué un peu de chance et de folie lors des tirs au but pour faire basculer le match à notre avantage. Dans ce genre de tournoi de préparation, le plus important est la performance et non le résultat même si nous aurions dû concrétiser notre domination au tableau d’affichage.

DFB.de : Pour les U16, il s’agissait déjà de leur deuxième stage de préparation cette année. Comment cela affecte-t-il l’équipe ?

Michael Feichtenbeiner : La progression est positive. Depuis le début de l’année, nous avons déjà passé plus de 20 jours ensemble. Nous avons eu le temps de travailler et consolider certains aspects de notre jeu. Cela nous aide également, nous l’équipe d’entraîneurs, à connaître nos joueurs de mieux en mieux et d’avoir une connaissance plus fine de l’ensemble du groupe. Les jeunes se comportent de manière absolument positive entre eux. C’est un plaisir de travailler avec eux, ils aiment énormément apprendre et font preuve d’un bon état d’esprit. On peut en tirer quelque chose si nous persévérons en termes de cohérence et de conviction.

