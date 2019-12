Expérimentation de distribution d'équipements pour les supporters

D’abord sous forme d’expérimentation, la Fédération allemande de football (DFB) et la Ligue allemande de football (DFL) souhaitent promouvoir une distribution standardisée des équipements destinés aux supporters. Cette proposition concrète, qui sera formulée à l’ensemble des clubs de Bundesliga, 2e divisions et 3e division, est pensée par la DFB et la DFB comme une initiative constructive supplémentaire dans l’important dialogue avec si un possible le plus grand nombre de groupes de supporters. Cette mesure est proposée suite à l’abolition des punitions collectives liées aux débordements dans les stades.

L’objectif est que le projet d’expérimentation soit approuvé lors du conseil de la présidence de la DFB le 9 mars prochain. Par le biais d’un communiqué, les clubs ont été invités à accompagner positivement ce processus. De plus, la DFB et la DFL ont également informé les «ultras d’Allemagne » de l’expérimentation prévue et de la procédure. Lors de la première réunion d’orientation de la DFB et de la DFL le 9 novembre, les « ultras » avaient déjà été au cœur des discussions.

Les clubs responsables de l’organisation

Dans leur communiqué, la DFB et la DFB souligne maintenant leur immense implication dans ce projet en décembre dernier auprès la de la commission de la DFB en charge de la prévention, de la sécurité et de la « fan-culture » et réaffirment qu’une consultation approfondie et une période d’expérimentation est nécessaire pour la réalisation de ce projet. Le processus de distribution des articles de tribunes destinés aux supporters doit cependant être approuvé et largement soutenu par le syndicat des supporters.

La DFB et la DFL ont ensuite une nouvelle fois souligné que la mise en œuvre finale d'une distribution uniformisée d’équipements dans les stades devra être réalisée par les clubs dans leurs qualités d’organisateurs.