EURO U21 : victoire 3-0 en ouverture

L’équipe d’Allemagne des moins de 21 ans a débuté son de fort belle manière mercredi soir à Szekesfehervar, en battant nettement la Hongrie sur le score de 3 à 0. Les hommes de Stefan Kuntz ont concrétisé leur domination grâce à trois buts inscrits en seconde mi-temps, signés Lukas Nmecha (61e) et Ridle Baku par deux fois (66e, 73e). La deuxième journée du groupe A verra l’Allemagne défier les Pays-Bas (samedi à 21h00), tenus en échec par la Roumanie (1-1).

Les réactions

Stefan Kuntz : Pendant la mi-temps, nous avons eu une très bonne discussion sur le match et avons procédé à quelques petits ajustements. Il fallait que nos attaquants tiennent davantage leur poste, et quand notre jeu s’est mis à accélérer, j’ai su que nous marquerions à un moment ou un autre. On a vu ce que cela pouvait donner avec des joueurs jeunes : ils se sont mis à jouer de façon très libérée.

Ridle Baku : C’est sans doute l’un de mes plus beaux matchs. Mettre deux buts et une passe décisive, je n’aurais pas pu l’imaginer. Le but du 1-0 nous a libérés, puis notre jeu s’est fluidifié. Nous avons en tout cas envoyé un signal.

Arne Maier : Je savais que notre premier but pousserait les Hongrois à ouvrir des espaces. Notre victoire est méritée. Il faudra être à 100% à tous les matchs.

Finn Dahmen : J’ai appris ce matin que j’allais jouer. C’est ce que j’espérais. C’est super de ne pas avoir concédé de but. Le match contre la Hollande sera très intéressant. Pour eux, on dirait que la victoire est déjà impérative.

