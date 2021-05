EURO U21 : le groupe pour la phase finale

Le sélectionneur de l’équipe d’Allemagne des moins de 21 ans Stefan Kuntz a fait appel à un groupe de 23 joueurs pour disputer la phase finale de l’EURO U21 en Hongrie et Slovénie (31 mai – 6 juin). Après avoir passé avec succès la phase de groupes au mois de mars (2e du groupe A avec 5 points), l’équipe de la DFB affrontera le lundi 31 mai l’équipe du Danemark à Szekesfehervar (21h00). Les Danois ont achevé la phase de groupes sans concéder le moindre but et en remportant trois victoires, dont un succès 1-0 face à la France, l’un des favoris de la compétition.

Le stage de pré-tournoi au Sudtirol (24-29 mai) se fera en présence de trois joueurs de complément. « La participation de plusieurs de nos joueurs à des matchs de barrage en Allemagne et en Angleterre nous force à improviser », a déclaré le sélectionneur. « Nous avons donc fait appel à trois joueurs de plus afin de pouvoir préparer le tournoi en étant au complet. » Ainsi, les jeunes Shinta Appelkamp (Fortuna Düsseldorf), Armel Bella-Kotchap (VfL Bochum) et Yannik Keitel (SC Fribourg) viendront renforcer le groupe en l’absence temporaire de Janni Serra (Holstein Kiel), Salih Özcan (1. FC Cologne), Ismail Jakobs (1. FC Cologne) et Vitaly Janelt (FC Brentford), qui disputeront leurs matchs de promotion/relégation de Bundesliga et de Premier League avant de rejoindre la sélection.

[dfb]