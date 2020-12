EURO U21 : l’Allemagne contre la Hongrie, la Roumanie et les Pays-Bas

L’équipe d’Allemagne des moins de 21 ans a été placée dans le groupe A du prochain EURO U21, en compagnie de la Hongrie, de la Roumanie et des Pays-Bas. Le tirage au sort, effectué jeudi à Nyon (Suisse), a ainsi offert un groupe relevé aux troupes de Stephan Kuntz, qui disputeront leurs matchs à Székesfehérvár et Budapest.

Pour la première fois, l’EURO U21 comptera 16 équipes participantes. Initialement prévue en 2020, la compétition organisée par la Hongrie et la Slovénie a été reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire, et se jouera en deux temps : la phase de groupes aura lieu du 24 au 31 mars 2021, et la phase à élimination directe (quarts de finale, demi-finales et finale) du 31 mai au 6 juin 2021.

L’Allemagne ouvrira le bal face à la Hongrie, le 24 mars 2021 à Székesfehérvár, avant de défier les Pays-Bas le 27 mars dans la même ville et la Roumanie le 30 mars à Budapest. Les horaires des matchs seront fixés à une date ultérieure. La finale du 6 juin aura lieu à Ljubljana.

[dfb]