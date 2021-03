EURO U21 : 1-1 face aux Pays-Bas

L’équipe d’Allemagne des moins de 21 ans a enchainé un deuxième match sans défaite à l’EURO U21 en Hongrie et Slovénie, en obtenant un match nul 1-1 samedi soir face à la sélection des Pays-Bas. À Szekesfehervar, les hommes de Stefan Kuntz ont concédé l’ouverture du score en début de seconde mi-temps par l’intermédiaire de Justin Kluivert, buteur après un pressing efficace sur Finn Dahmen (48e). En fin de rencontre, suite à une belle percée de Jonathan Burkardt, Lukas Nmecha a inscrit un but égalisateur mérité (84e), permettant à l’Allemagne de conserver la première place du groupe A. Mardi soir (21h00), un match nul face à la Roumanie suffira à assurer la qualification en quart de finale.

Les réactions

Stefan Kuntz : Le match était très chargé en tension, et le football pratiqué était de très haut niveau pour cette classe d’âge. Je suis très fier de la façon dont l’équipe y a fait face. Nous n’avons rien lâché jusqu’à la fin, c’est fantastique. Le match nul est mérité.

Nico Schlotterbeck : C’était une mauvaise soirée pour Finn Dahmen. Nous avons égalisé pour lui. L’équipe a montré un beau mental et le point du nul est satisfaisant.

Lukas Nmecha : Johnny Burkardt a très bien joué le coup sur le but. J’étais bien placé et ce n’était plus difficile de marquer. Le match nul était très important, et nous voulons désormais prendre un ou plusieurs points au prochain match aussi.

[dfb]