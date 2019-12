EURO U19 féminin : Meinert dévoile sa liste

Maren Meinert, la sélectionneuse nationale des U19 féminines, a dévoilé aujourd’hui une liste de 20 joueuses pour l’EURO U19 qui aura lieu en Suisse à partir de mi-juillet. La sélection allemande se rendra en Suisse le 14 juillet avec un groupe composé de deux gardiennes et de 18 joueuses de champ. Meret Wittje est la joueuse la plus expérimentée de l’effectif du haut de ses huit sélections. Gentile Noemi, Lara Schenk et Marie Müller feront quant à elles leurs débuts avec l’équipe nationale U19 lors de cet EURO en Suisse.

« Nous sommes très heureuses de pouvoir disputer cette phase finale » a déclaré la sélectionneuse Maren Meinert. « En raison de la Coupe du Monde U20 qui aura lieu dans la foulée, nous avons la possibilité d’utiliser un grand nombre de jeunes joueuses dans ce championnat d’Europe. »

« Trouver une cohésion et agir en tant que collectif sur le terrain »

Pour la sélectionneuse, l’esprit d’équipe et la solidarité seront les clés pour réussir dans ce tournoi. « J’attends de l’équipe qu’elle trouve une cohésion, qu’elle agisse sur le terrain en tant que collectif et qu’elle compense le déficit lié à l’âge au niveau de l’attitude. C’est seulement comme ça que nous pourrons exister dans cet EURO. De plus, ce tournoi offre aux joueuses une incroyable opportunité de se montrer et de prouver leurs qualités individuelles sur le devant de la scène. »

L’Allemagne fait partie des huit équipes engagées dans cette phase finale. Les joueuses de Maren Meinert affronteront le Danemark le 18 juillet à Biel (15h) avant de se mesurer aux Pays-Bas le 21 juillet à Yserdon-les-Bains (18h15). Enfin, les U19 allemandes joueront face à leurs homologues italiennes le 30 juillet à Biel (18h15) pour leur dernier match dans le groupe B. Les deux meilleures équipes de chaque groupe seront qualifiées pour les demi-finales. La finale aura lieu quant à elle le 30 juillet à Biel (18h15).

L’effectif des U19 féminines :

But : Stina Johannes, Lisa Katharina Klostermann

Défense : Fatma Sakar, Meret Wittje, Lara Schmidt, Marie Maren Tellebröker, Verena Wieder, Lisann Kaut, Noemi Gentile, Lara Schenk

Milieu de terrain : Sydney Lohmann, Lisa Ebert, Gina Chmielinski, Käte Paulina Krumbiegel, lena Uebach, Marie Müller

Attaque : Melissa Kössler, Anna-Lena Stolze, Nicole Etonam Anyomi, Martina Christin Meyer

Réservistes : Anneke Borbe, Rafaela Borggräfe, Cennet Meryem Cal, Luisa Daikeler, Sofie Mara Grutkamp, Anna-Lena Riedel, Laura Sieger