EURO U17 : défaite 5-1 face l’Espagne synonyme d’élimination

Le rêve de titre s’est définitivement envolé pour la Nationalmannschaft U17 : les Allemands quittent l’EURO anglais au stade de la phase de groupe. L’équipe du sélectionneur Michael Prus s’est lourdement inclinée 5-1 face l’Espagne pour son dernier match dans le groupe D, cédant ainsi sa deuxième place à son adversaire du soir. Un seul et unique point suffisait aux Allemands pour se qualifier pour les quarts de finale aux côtés des Pays-Bas, qui ont terminé en tête de ce groupe. L’Espagne affrontera la Belgique en quarts de finale.

« Nous avons mérité cette défaite. Les Espagnols nous ont constamment posé des problèmes avec leur jeu simple et sans fioritures. Certes nous avions la possession de balle mais nous avons trop rarement inquiété l’adversaire et pas de manière assez décisive. » a concédé Michael Prus après la rencontre. « C’est dur de le reconnaître, c’est le cas pour tous ceux qui sont impliqués dans cette équipe. Les joueurs sont très tristes et déçus car nous avions tous placé énormément d’attentes sur ce match. Je félicite les Espagnols et les Néerlandais pour leur qualification et je leur souhaite beaucoup de réussite pour la suite de ce tournoi. »

Allemagne U17 – Espagne U17 :

0-1 Eric Garcia (2e)

0-2 Nils Mortimer (15e)

0-3 Alejandro Baena (45e)

0-4 Nabil Touaizi (65e)

1-4 Oliver Batista Meier (68e)

1-5 Miguel Gutierrez (79e)