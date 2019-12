EURO 2024 : un objectif commun

2076 créations, 990 participants, 82 pays représentés, un logo : la fédération allemande de football (DFB) a présenté cette année le logo officiel de sa candidature pour l’EURO 2024. Après un concours de design ouvert à tous qui a recueilli plus de 2000 créations en provenance du monde entier et une présélection réalisée par un jury éminent, un vote en ligne était organisé sur la plateforme du football amateur FUSSBALL.DE pour désigner le vainqueur. Sur plus de 50 000 participants, 44% d’entre eux ont donné leur voix à la création d’Igor Petrovic, originaire de Serbie. Le logo, qui montre deux cœurs et le nombre 24 avec les couleurs nationales noire, rouge et dorée, apparaîtra dans l’ensemble des documents figurant dans le dossier de candidature de la DFB. La présentation du logo donne le coup d’envoi de la communication autour de cette candidature. Les fédérations nationales intéressées ont jusqu’au 27 avril 2018 pour déposer leur dossier complet auprès de l’UEFA ; le pays organisateur de l’EURO 2024 sera révélé en septembre 2018.

Reinhard Grindel, président de la DFB : « Avec ce logo, nous voulons rendre visible notre candidature en Allemagne, mais aussi en Europe, et lui donner un logo unique et facilement reconnaissable. La participation de presque 1000 designers du monde entier prouve qu’il existe un très fort intérêt international pour notre candidature. Grâce à leur forte participation au vote sur FUSSBALL.DE, les fans font activement partie de notre candidature. Le logo choisi est le leur. »

Löw : « Le logo correspond parfaitement à notre candidature »

Le sélectionneur Joachim Löw, qui a présenté le logo avec la direction de la DFB lors d’une conférence de presse à Mayence : « Le logo choisi par les fans correspond parfaitement à notre candidature pour l’EURO 2024. Nous voulons inviter toute l’Europe en Allemagne et être un pays hôte chaleureux et ouvert comme en 2006. Tout le football allemand est derrière cette candidature, la sélection aussi bien entendu. Un EURO dans son propre pays est un moment fort que nous voulons absolument revivre après celui de 1988. »

La DFB avait lancé un concours mondial de design le 25 août sur la plateforme à idées « jovoto », qui réunit plus de 90 000 créations du monde entier. Après une phase de vote au niveau de la communauté jovoto, les 20 meilleures créations sur les 2076 propositions étaient soumises au vote d’un jury de spécialistes. Parallèlement, la DFB avait directement retenu cinq créations. Le jury, composé du président de la DFB Grindel, du secrétaire général Dr. Friedrich Curtius et du directeur des médias de la DFB Ralf Köttker, ainsi que Jürgen Rank, designer en chef d‘adidas, Katja Kraus, PDG de l‘agence Jung von Matt/SPORTS, Heinrich Paravicini, PDG de l‘agence Mutabor Design, Kirsten Dietz, PDG de l‘agence STRICHPUNKT et Tom Roeder, représentant du fan-club de la Mannschaft, a désigné son top 5. Un vote public avait ensuite eu lieu pendant une semaine sur FUSSBALL.DE pour désigner le logo gagnant.

[dfb]