EURO 2024 : le taux d’approbation monte en flèche

Le taux d’approbation au sein de la population allemande quant à l’organisation de l’EURO 2024 a nettement augmenté ces derniers mois. D’après un sondage réalisé par l’institut Forsa, 80% des citoyens âgés de plus de 18 ans soutiennent la candidature de l’Allemagne pour le tournoi qui se jouera dans six ans, soit 11 de plus qu’en début d’année. Au sein des citoyens qui s’intéressent pour le football, ce taux d’approbation monte à 92%, soit 5% de plus qu’en janvier.

L’Allemagne et la DFB souhaitent organiser un deuxième EURO après celui de 1988. Il s’agirait du premier EURO organisé par l’Allemagne réunifiée. Le Bid Book, nom donné au dossier de candidature de la DFB, a été déposé au siège de l’UEFA le 24 avril par Philipp Lahm, ambassadeur de la candidature, en compagnie du président de la DFB Reinhard Grindel, du secrétaire général Friedrich Curtius et de l’ancienne internationale allemande Celia Šašić.

La Turquie est l’unique autre candidate à l’organisation du tournoi. L’UEFA rendra sa décision le 27 septembre 2018.