EURO 2024 : le logo dévoilé

L'identité visuelle de l'UEFA EURO 2024 a été dévoilée, ce soir à 20h24 au stade olympique de Berlin, alors que le tournoi, qui se tiendra dans dix villes allemandes, débutera dans moins de trois ans.

Le président de l'UEFA, Aleksander Čeferin, le président par intérim de la Fédération allemande de football (DFB), Rainer Koch, le directeur du tournoi UEFA EURO 2024, Philipp Lahm, ainsi que le maire de Berlin, les maires de Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen et Stuttgart, des représentants des autres villes hôtes, des membres du gouvernement fédéral allemand et d'autres invités ont assisté au lancement. L'événement a donné lieu à un spectacle, avec un jeu de lumière spectaculaire, qui a culminé avec le dévoilement du logo de l'UEFA EURO 2024. .

Le logo du tournoi est dérivé des drapeaux des 55 fédérations membres de l'UEFA et de leurs couleurs, qui s'assemblent en diverses combinaisons, reflétant la forme du toit de l'Olympiastadion. La célèbre coupe Henri Delaunay figure au centre du logo, tandis que les 24 tranches de couleur qui entourent le trophée représentent les 24 équipes participantes à l'EURO. .

La marque promeut un EURO où chacun se sent bienvenu et où la diversité est célébrée. Le football est un lieu où chacun doit se sentir chez soi et la marque est une première étape dans la construction de ce foyer en Allemagne pour l'EURO 2024. Les actifs de la marque, du logo aux motifs et à la vidéo de la marque, célèbrent la diversité des fans et du football européen. .

Le slogan « United by Football. Vereint im Herzen Europas » renforce le message d'unité, de convivialité et d'inclusion. Il s'agit du même slogan que celui utilisé lors de la procédure de candidature et il a été choisi en concertation avec les villes hôtes. En outre, chaque ville hôte - Berlin, Cologne, Dortmund, Düsseldorf, Francfort, Gelsenkirchen, Hambourg, Leipzig, Munich et Stuttgart - a choisi un monument célèbre pour figurer sur son logo. .

Le président de l'UEFA, Aleksander Čeferin, a déclaré : « C'est formidable de voir le logo de l'UEFA EURO 2024 prendre vie dans l'emblématique Olympiastadion. Désormais, le tournoi a une identité visuelle qui reflète l'ambition que nous avons avec la fédération et les villes hôtes : un EURO vraiment pour tout le monde ! Pendant un mois, nous serons unis par le football au cœur de l'Europe. » .

Le directeur du tournoi UEFA EURO 2024, Philipp Lahm, a déclaré : « L'EURO 2024 sera un EURO pour tous et nous sommes impatients d'accueillir les fans de toute l'Europe et du monde entier en Allemagne à l'été 2024 pour célébrer ensemble une grande fête du football. Le logo promeut parfaitement ce message. » .

L'agence créative VMLY&R Branding de Lisbonne, au Portugal, a conçu et développé le logo. .

Les 51 matchs de l'UEFA EURO 2024 se dérouleront dans dix sites hôtes en Allemagne en juin et juillet 2024. Le programme complet des matches sera confirmé au début de l'année 2022. Pour plus d'informations sur le tournoi, rendez-vous www.euro2024.com.

[dfb]