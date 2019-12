EURO 2024 : La DFB à Nyon avec une délégation de 21 personnes

La fédération allemande de football (DFB) sera présente à Nyon lors de la cérémonie d’attribution de l’UEFA EURO 2024 avec une délégation de 21 personnes. Jeudi, le comité exécutif de l’UEFA y dévoilera le nom du pays qui organisera la compétition dans six ans. La délégation est emmenée par le président de la DFB, Reinhard Grindel.

Dans le cadre de la Présentation Finale de candidature, la DFB sera représentée sur scène par Philipp Lahm (capitaine d’honneur de la Mannschaft et ambassadeur de la candidature), Joachim Löw (sélectionneur de l’équipe d’Allemagne), Celia Sasic (ancienne internationale allemande et actuelle ambassadrice DFB pour l’intégration), Markus Stenger (directeur de la candidature) et Friedrich Curtius (secrétaire général de la DFB) pour répondre aux questions des membres du comité exécutif de l’UEFA.

La délégation de la DFB à Nyon

Reinhard Grindel (président de la DFB)

Philipp Lahm (champion du monde 2014, capitaine d’honneur de la Mannschaft et ambassadeur de la candidature)

Joachim Löw (sélectionneur fédéral)

Celia Sasic (ambassadrice DFB pour l’intégration, championne d’Europe 2009 et 2013)

Markus Stenger (directeur de la candidature pour l’UEFA EURO 2024)

Dr. Friedrich Curtius (secrétaire général de la DFB)

Dr. Rainer Koch (premier vice-président de la DFB)

Dr. Reinhard Rauball (président de la DFL et premier vice-président de la DFB)

Dr. Stephan Osnabrügge (trésorier de la DFB)

Peter Peters (vice-président de la DFL et vice-président de la DFB)

Ralf Köttker (secrétaire général délégué de la DFB)

Oliver Bierhoff (directeur de la DFB, champion d’Europe 1996)

Karl-Heinz Rummenigge (directeur général du FC Bayern Munich, champion d’Europe 1980)

Horst Hrubesch (sélectionneur de l’équipe d’Allemagne féminine, champion d’Europe 1980)

Berti Vogts (sélectionneur fédéral de l’Allemagne championne d’Europe en 1996, champion du monde 1974, champion d’Europe 1972)

Rudi Völler (président du Bayer Leverkusen, champion du monde 1990)

Cacau (chargé DFB pour l’intégration, ancien joueur de l’équipe d’Allemagne)

Bibiana Steinhaus (arbitre FIFA)

Samy Julien Hamama

Jürgen Eißmann (référent pour le processus de candidature à l’UEFA EURO 2024)

Stephan Brause (responsable médias dans le processus de candidature à l’UEFA EURO 2024).

[dfb]