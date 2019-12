Dossier de canditature de 868 pages et de 760 pages d'annexe

EURO 2024 : Grindel, Curtius, Lahm et Šašić transmettent le dossier de candidature

Le président de la DFB Reinhard Grindel, le secrétaire général Dr. Friedrich Curtius, l’ambassadeur d’application et joueur emblématique de la DFB Philipp Lahm ainsi que l’ancienne internationale allemande et ambassadrice de l’intégration de la DFB Celia Šašić ont transmis ce mardi la candidature de l’Allemagne pour l’organisation de l’EURO 2024. Le secrétaire général de l’UEFA Theodore Theodoridis a reçu le dossier de candidature et d'autres documents au siège de l'Union européenne de football à Nyon, en Suisse.

Divisées en douze parties, il fallait répondre aux 189 questions posées par l’UEFA. Le dossier de candidature de la DFB, que l'équipe de candidature dirigée par Markus Stenger produit ces derniers mois en collaboration avec les dix sites et les experts externes, compte 868 pages. De plus, il y a 760 pages d'annexe avec de nombreuses lettres d'appui de représentants du sport, de la politique et de l'économie. En outre, un concept global de durabilité pour la compétition a été présenté, ce que l'UEFA n'a pas exigé, mais qui a été développé par la DFB avec la large participation de nombreuses parties prenantes de divers secteurs sociaux. La candidature de la DFB est, entre autres, soutenue par le gouvernement fédéral.

Grindel : « Nous construisons des ponts entre les gens »

Le président de la DFB Reinhard Grindel a déclaré : « Nous avons présenté excellent concept de candidature pour une compétition parfaitement organisée. Cela offre une énorme opportunité à l’UEFA de continuer de développer le football européen. L’EURO 2024 au cœur de l’Europe permet à tous les participants d’être parfaitement soutenus par leurs supporters. Dans le même temps, nous construisons des ponts entre les gens des différentes nations et apportons une contribution importante aux valeurs du football et de la société civile moderne. »

Le secrétaire général Dr. Friedrich Curtius ajoute : « Un sujet central de l’EURO 2024 en Allemagne doit être l’échange de connaissances footballistiques avec toutes les fédérations nationales d’Europe. Nous voulons être plus qu’un bon hôte, nous aimerions que toutes les fédérations puissent profiter de cette compétition. Pour cette raison, nous impliquerons toutes les associations membres de l'UEFA dans l'organisation et la mise en œuvre du tournoi dès le début de la planification et fournirons des plates-formes modernes pour l'échange de connaissances. »

Lahm : « Nous sommes un hôte ouvert au monde »

Philipp Lahm a dit : « J’étais joueur lors de la Coupe du monde 2006. Je suis sûr que nous vivrons encore une fois un grand enthousiasme et une nouvelle cohésion à l’occasion de l’EURO 2024. Nous sommes un hôte ouvert au monde, nous avons des stades modernes et une bonne infrastructure. Le football à la maison chez nous. Je sais que l’EURO 2024 sera une belle fête du football pour nous tous en Europe – nous sommes unis par le foot ! »

Réaction du secrétaire général de l’UEFA Theodore Theodoridis : « Au nom du président de l’UEFA et de l’organisation toute entière, j’aimerais remercier la DFB pour la remise de sa candidature. Je sais que la DFB prend cette candidature très au sérieux et attend maintenant avec impatience le rapport d'évaluation, qui sera soumis au Comité exécutif de l'UEFA pour une décision sur le pays hôte de l'UEFA EURO 2024. »

La DFB pose sa candidature avec les sites de Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Francfort, Gelsenkirchen, Hambourg, Cologne, Leipzig, Munich et Stuttgart, qui ont été sélectionnés en septembre dernier dans le cadre d'une procédure transparente et compréhensible, pour accueillir le deuxième EURO en Allemagne. Le premier avait eu lieu en 1988 avant la réunification. Le Comité exécutif de l'UEFA choisira l'hôte de l'EURO 2024 le 27 septembre 2018.

[dfb]