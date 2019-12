EURO 2020 : les quatre matchs à Munich sont fixés

Le calendrier de l’UEFA pour l’EURO 2020, qui se jouera exceptionnellement à travers 12 pays, a été fixé en début de semaine dernière. Les matchs de poules qui auront lieu à l’Allianz-Arena de Munich ont été fixés aux 16, 20 et 24 juin 2020 ; le quart de finale aura lieu quant à lui le 3 juillet.

Si l’équipe d’Allemagne se qualifie pour le tournoi, elle jouera deux fois dans la capitale bavaroise ; une fois la phase de poule passée, la Mannschaft n’aura pas la garantie de jouer à domicile. Le pays partenaire de l’Allemagne est la Hongrie, qui co-accueillera les matchs du groupe F dans sa capitale, Budapest. L’équipe d’Allemagne et l’équipe de Hongrie seront placées dans le même groupe en cas de qualification.

Les autres villes hôtes sont Bakou (Azerbaïdjan), Rome (Italie), Saint-Pétersbourg (Russie), Glasgow (Écosse), Bilbao (Espagne), Amsterdam (Pays-Bas), Dublin (Irlande), Bucarest (Roumanie), Copenhague (Danemark) et Londres (Angleterre). Cette dernière accueillera les deux demi-finales (7 et 8 juillet 2020) et la finale (12 juillet 2020). Le match d’ouverture (12 juin 2020) se tiendra à Rome.