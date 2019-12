EURO 2020 : Budapest en binôme avec Munich

La capitale hongroise Budapest, avec son nouveau stade, sera en binôme avec Munich et l’Allianz Arena lors de l’EURO 2020, comme a révélé l’UEFA hier après une séance de son comité exécutif. Ainsi, pour le premier EURO paneuropéen, l'Allemagne et la Hongrie seront face à face dans le groupe F en cas de qualification. Chaque pays hôte qualifié pourra disputer deux matchs à domicile.

Le tirage au sort des six binômes a été effectué sur la base de critères sportifs, des distances entre les villes et des possibles difficultés politiques. Entre autres, l’Angleterre et l’Écosse s’affronteront en cas de qualification pour la phase finale.

Les binômes

Groupe A : Rome/Italie et Bakou/Azerbaïdjan

Groupe B : Saint-Pétersbourg/Russie et Copenhague/Danemark

Groupe C : Amsterdam/Pays-Bas et Bucarest/Roumanie

Groupe D : Londres/Angleterre et Glasgow/Écosse

Groupe E : Bilbao/Espagne et Dublin/Irlande

Groupe F : Munich et Budapest/Hongrie

