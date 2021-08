Espoirs : Stefan Kuntz dévoile sa liste pour les qualifications à l’Euro

Une nouvelle génération, une nouvelle équipe, une nouvelle saison : la Nationalmannschaft Espoirs débute ses éliminatoires à l’Euro 2023 (en Géorgie et en Roumanie du 9 juin au 2 juillet 2023) avec deux déplacements. Le 2 septembre, les champions d’Europe en titre défieront la sélection de Saint-Marin à Serravalle (19h) avant de se rendre à Riga, le 7 septembre, pour y affronter la Lettonie (18h15). Trois autres adversaires attendront ensuite les Allemands dans ce groupe B : la Pologne, la Hongrie et Israël.

Six joueurs de l’effectif du dernier Euro Espoirs sont présents la liste retenue par le sélectionneur Stefan Kuntz : Armel Bella Kotchap (VfL Bochum), Lars Lukas Mai (Werder Brême), Malick Thiaw (Schalke 04), Shinta Appelkamp (Fortuna Düsseldorf), Jonathan Burkardt (FSV Mayence) et Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund). Tous n’ont cependant pas joué lors de l’Euro. Certains d’entre eux devraient donc effectuer leurs débuts lors de ces prochains matchs. Roberto Massimo (VfB Stuttgart), Jean-Manuel Mbom (Werder Brême) et Yannick Keitel (SC Freiburg) sont quant à eux de retour avec les Espoirs. Également appelé pour ce rassemblement, Lucas Plogmann (Werder Brême) était lui présent aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo avec la Team Deutschland.

Kuntz : « la nouvelle génération a un grand potentiel »

En tout, Stefan Kuntz a sélectionné 21 joueurs, tous nés entre 2000 et 2004. Seize d’entre eux auront la possibilité d’effectuer leurs grands débuts avec les Espoirs – Armel Bella Kotchap, Shinta Appelkamp, Malick Thiaw, Youssoufa Moukoko et Angelo Stiller, le joueur du TSG Hoffenheim, notamment.

« La nouvelle génération a un grand potentiel. Nous espérons que ces nouveaux jeunes joueurs auront le mêmes succès que leurs prédécesseurs. Les prochains jours vont nous servir à transmettre l’ADN des Espoirs à ces nouveaux joueurs, car l’objectif reste pour nous de montrer du cœur, tant sur le terrain qu’en dehors. », a déclaré Stefan Kuntz.

La sélection Espoirs se retrouvera dimanche à Francfort. Le lendemain, elle s’envolera pour Rimini où elle séjournera jusqu’au 5 septembre avant de reprendre l’avion vers Riga. Pour son premier match à domicile dans ces éliminatoires, l’Allemagne recevra ensuite Israël, le 7 octobre à Paderborn.