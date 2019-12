Équipe d’Allemagne masculine : votez pour le but de l’année

33 buts en 10 matchs : après une année 2018 à oublier, la Mannschaft a signé une année 2019 plus que satisfaisante. C’est au tour des fans de choisir : quel est le plus beau but de l’année 2019 inscrit par l’équipe d’Allemagne masculine ?

totalise à lui seul 9 buts personnels, parmi lesquels trois ont été sélectionnés pour le vote aux côtés deet. Les buts sélectionnés et le vote sont à retrouver sur le site web du Fan-Club de la Nationalmannschaft.

Le vote prendra fin le mardi 8 janvier à midi.

Les neuf buts sélectionnés

1. Serge Gnabry (2-0 contre les Pays-Bas, 24/3/2019)

2. Nico Schulz (3-2 contre les Pays-Bas, 24/3/2019)

3. Marco Reus (1-0 contre l’Estonie, 11/6/2019)

4. Marcel Halstenberg (1-0 contre l’Irlande du Nord, 9/9/2019)

5. Matthias Ginter (1-0 contre la Biélorussie, 16/11/2019)

6. Toni Kroos (4-0 contre la Biélorussie, 16/11/2019)

7. Serge Gnabry (1-0 contre l’Argentine, 9/10/2019)

8. Serge Gnabry (1-1 contre l’Irlande du Nord, 19/11/2019)

9. Julian Brandt (6-1 contre l’Irlande du Nord, 19/11/2019)

[dfb]