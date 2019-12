Équipe d’Allemagne féminine : votez pour le but de l’année

50 buts en 14 matchs : l’année 2019 a été prolifique pour l’équipe d’Allemagne féminine. Avec 8 réalisations, Alexandra Popp est la meilleure buteuse de l’équipe cette année. L’un de ses 8 buts a été sélectionné pour le vote du but de l’année 2019, aux côtés de Linda Dallmann, Carolin Simon, Sara Doorsoun, Turid Knaak, Lina Magull et Pauline Bremer.

C’est au tour des fans de choisir : quel est le plus beau but de l’année 2019 inscrit par l’équipe d’Allemagne féminine ? Les buts sélectionnés et le vote sont à retrouver sur le site web du Fan-Club de la Nationalmannschaft.

Le vote prendra fin le mardi 7 janvier à midi.

Les sept buts sélectionnés

1. Linda Dallmann (2-0 contre la Suède, 6/4/2019)

2. Carolin Simon (2-0 contre le Chili, 30/5/2019)

3. Sara Doorsoun (6-0 contre le Monténégro, 31/8/2019)

4. Turid Knaak (7-0 contre le Monténégro, 31/8/2019)

5. Lina Magull (3-0 contre l’Ukraine, 5/10/2019)

6. Pauline Bremer (4-0 contre la Grèce, 8/10/2019)

7. Alexandra Popp (1-0 contre l’Angleterre, 9/11/2019)

