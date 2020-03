En direct : les conséquences du coronavirus sur le football allemand

Un aperçu des informations importantes concernant l’impact du coronavirus sur les matchs devant se dérouler en Allemagne.

Des mesures pour lutter contre la propagation du Covid-19 sont prises partout en Europe et impactent le déroulement normal des matchs de football, entraînant annulation, report et huis clos. Pour le moment et sans contrindication des autorités sanitaires, les rencontres se dérouleront comme prévu.

Championnats

Ce week-end, les rencontres de première et deuxième division se dérouleront à huis clos, à l’exception de celle opposant Hanovre au Dynamo Dresde. À partir de mardi prochain, toutes les journées de championnat sont reportées, au moins jusqu’au 2 avril.

Les 28e et 29e journées de 3e division ont été reportées à une date ultérieure. Elles seront jouées au plus tôt début mai.

Matchs internationaux

Le match qui opposera l’Allemagne à l’Italie le 31 mars (à 20h45) sera joué à huis clos, a fait savoir mardi la ville de Nuremberg. La décision a été prise avec l’aval du gouvernement du Land de Bavière. Les informations concernant le remboursement des billets seront transmises via le portail de vente.

Pour l’instant, aucune décision officielle n’a été annoncée concernant une possible annulation du match entre l’équipe d’Allemagne féminine et l’Irlande le 11 avril à Munster. La DFB est en contact permanent avec les autorités sanitaires de la ville, à qui la décision finale revient.

Un groupe sous l’égide du secrétaire général de la DFB Friedrich Curtius se réunit quotidiennement avec les parties concernées, notamment avec les experts de l’Institut Robert Koch (établissement allemand responsable du contrôle et de la lutte contre les maladies). Nous vous tiendrons informés des prochaines évolutions.

[dfb]