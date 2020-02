Emre Can revient en Bundesliga

En ce dernier jour de fenêtre hivernale des transferts, le joueur de la Mannschaft Emre Can a rejoint les rangs du Borussia Dortmund. Le joueur est prêté au club de la Ruhr par la Juventus de Turin jusqu’à la fin de la saison. « Sous réserve de certaines conditions, le prêt se transformera ensuite en transfert définitif », a déclaré le BVB.

« Avec Emre Can, nous avons désormais un international allemand capable d’évoluer dans plusieurs systèmes tactiques et à plusieurs postes, aussi bien en défense qu’au milieu de terrain. C’est un joueur qui nous apporte ses qualités techniques, physiques, et une forte rage de vaincre », a déclaré le directeur sportif du club, Michael Zorc.

Emre Can compte à ce jour 25 sélections en équipe d’Allemagne (1 but), avec laquelle il a remporté la Coupe des Confédérations en 2017.