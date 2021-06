Emre Can : « Nous pouvons faire mieux »

Après le champion du monde, le champion d’Europe. L’Allemagne affronte le Portugal (samedi, 18h) à Munich. À deux jours d’une rencontre décisive, Emre Can et Matthias Ginter ont répondu aux questions des journalistes.

Emre Can au sujet…

…Des difficultés offensives : Chaque joueur qui joue devant est déçu quand il ne marque pas. Nous devons tous avoir l’ambition de marquer. Il faut intensifier nos efforts afin de faire mieux samedi.

…D’un possible changement de système : C’est le coach qui décide s’il faut changer de système ou non. Tout n’était pas à jeter contre la France. Nous n’avons pas été assez dangereux devant, mais nous pouvons faire mieux et marquer des buts, même dans ce système. L’aspect positif, c’est que nous sommes capables de jouer dans une défense à trois comme dans une défense à quatre. J’essaye de tout donner à l’entraînement et que je rentre sur le terrain. Je ne peux pas faire plus.

…De la pression : Quand on n’a que trois matchs et qu’on perd le premier, on a forcément la pression. Nous le savons tous. C’est la même chose en club, nous devons transformer cette pression en énergie positive. Tout le monde rêve de disputer un EURO. Il faut en profiter, cela passe avant.

…De son rôle : Je suis toujours content quand mes coéquipiers parlent en bien de moi. Ce sont aux autres de juger si j’aide l’équipe. J’essaye de donner le meilleur de moi-même à l’entraînement et quand je joue. Quand je ne joue pas, je suis déçu, mais je fais en sorte d’être disponible pour l’équipe.

Matthias Ginter au sujet…

…Du match contre la France : Nous avons tout donné, je pense que ça s’est vu. Dans les trente derniers mètres, nous avons manqué d’efficacité, nous ne sommes pas parvenus à nous créer beaucoup de véritables occasions. Les Français ont joué comme on l’attendait. Ils nous ont laissé des espaces que nous n’avons pas assez utilisés. Nous avons souvent manqué la dernière passe, ils ont également très bien défendu. C’était une rencontre très tactique. Nous voulons faire mieux. Je suis optimiste, si nous corrigeons ces quelques aspects, nous pouvons obtenir un bon résultat face au Portugal.

…De l’ambiance dans le groupe : Nous étions tous déçus après la défaite contre la France. Mais dès le lendemain, tout le monde était dans une logique de regarder vers l’avant et de nous concentrer totalement sur la rencontre face au Portugal. L’ambiance est toujours bonne malgré la défaite et nous restons positifs. Nous voulons gagner samedi.

…De Cristiano Ronaldo Je l’ai déjà affronté avec Dortmund, quand il jouait au Real Madrid. Il fait partie des meilleurs attaquants mondiaux. Son expérience est incroyable. Il faudra faire très attention. De manière générale, le Portugal possède une très bonne attaque. Nous nous réjouissons à l’idée de l’affronter, comme tous les autres joueurs que nous rencontrerons.

…De la victoire 4-0 face au Portugal à la Coupe du monde 2014 C’était il y a très longtemps. Mais bien entendu, c’est un très bon souvenir. J’avais 20 ans à l’époque, je disputais mon premier grand tournoi. Battre le Portugal 4-0 en ouverture, c’était un grand moment à vivre. Mais je ne dirais pas que cela a un impact encore aujourd’hui. Malheureusement.

