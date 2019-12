Emre Can inscrit le 100e but de Liverpool

L’international allemand Emre Can a inscrit le 100e but du FC Liverpool cette saison lors de sa large victoire 4-1 face à West Ham United samedi après-midi, dans le cadre de la 28e journée de Premier League. Devant plus de 53 000 personnes à Anfield, le milieu de terrain de 24 ans a inscrit le premier but des siens sur corner à la 29e minute.

Après le second but signé Mohamed Salah (54e), Can a également délivré une passe décisive au Brésilien Roberto Firmino (57e). Michail Antonio a réduit le score dans la foulée (59e) avant que Sadio Mané n’inscrive le dernier but du match (4-1).

Au classement général, Liverpool est troisième (57 points) derrière Manchester United (59) et Manchester City (72).