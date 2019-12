Egidius Braun fête ses 93 ans

« Des gens venus du monde entier connaissent son engagement dans le football, pour lequel il jouit du plus grand respect », a déclaré le président de la DFB Reinhard Grindel au sujet de son prédécesseur Egidius Braun, qui fête aujourd’hui ses 93 ans. Hommage.

Chaque nouvel anniversaire d’Egidius Braun est une occasion de rappeler l’ensemble de son œuvre. En tant que trésorier (1977-1992) puis président (1992-2001) de la Fédération allemande de football, Braun a toujours eu à cœur de pousser l’engagement social de la DFB au maximum de ses capacités et d’inscrire la notion de responsabilité sociale dans les statuts de la fédération. 17 ans après la fin de son dernier mandat, il est toujours très présent et engagé dans les projets actuels de la DFB.

Il est l’une des personnes à l’origine de l’aide au Mexique, un projet qui a vu le jour lors de la Coupe du monde 1986 et qui vient en aide aux enfants et jeunes en situation de besoin. Ce projet existe encore aujourd’hui et est l’un des projets phares de la Fondation Egidius Braun, fondée en 2001. Braun s’est vu décerner de nombreuses distinctions honorifiques pour l’ensemble de son œuvre, dont notamment la « Orden del Aguila », la plus haute distinction pour des étrangers au Mexique.