E-Sport : match amical face aux champions du monde français

#WePlayAtHome : le mardi 14 avril, à partir de 18h30, un quatuor allemand rencontrera le vainqueur du dernier mondial, la France. Car tout comme les coéquipiers de Griezmann et Pogba, l’équipe tricolore de E-Foot est également sur le toit du monde depuis le 14 avril 2019.

Pour l'Allemagne, ce sont Timo Werner et l'international U 21 Nico Schlotterbeck, qui reste sur une victoire convaincante 6-1 contre les Espagnols lors de sa première apparition, qui seront aux manettes. Le gamer Umut « HSV_Umut » Gültekin, du Hamburger SV et l’internationale U19 Pauline Nelles du FC Cologne complèteront l'équipe allemande. Le jeu se déroulera sur deux périodes de six minutes, et sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube de la DFB.