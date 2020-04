E-sport : le choc France-Allemagne

Troisième round du tournoi #WePlayAtHome. Après deux défaites consécutives, contre l’Espagne (4-7) et la Norvège (0-12), le quatuor allemand affronte la France, ce soir à 18h30. Champions du monde après leur victoire en FIFA eNations Cup il y a un an jour pour jour, les Français aligneront une équipe redoutable ! Aux côtés du e-sportif Amine „Mino“ Boughanmi, récemment sélectionné en équipe de France Efoot et membre de l’équipe e-sport d’Antoine Griezmann, ce sont Delphine Cascarino (Olympique lyonnais), Jonathan Ikoné (Lille OSC) et Matteo Guendouzi (Arsenal) qui seront aux manettes.

Pour l'Allemagne, Timo Werner et l'international U 21 Nico Schlotterbeck prendront place devant leur écran. Le e-sportif Umut « HSV_Umut » Gültekin , du Hamburger SV et l’internationale U19 Pauline Nelles du FC Cologne viendront compléter l’équipe.

Le jeu se déroulera sur deux périodes de six minutes. Le niveau de chaque équipe sur FIFA20 est fixé à 85. Rendez-vous ce soir à 18h30 en direct sur la toute nouvelle plateforme www.dfb-efootball.de et sur la chaîne YouTube de la DFB ! Les matchs seront également retransmis sur ran.de, esports.com et sur la chaine Twitch d’esport.com.