Dzsenifer Marozsan est de retour

Bonne nouvelle pour Dzsenifer Marozsan. La joueuse de 26 ans a fêté son retour à la compétition après son embolie pulmonaire. La capitaine de l’équipe d’Allemagne féminine a joué pour son club, l’Olympique Lyonnais, lors de sa victoire 4-0 en huitième de finale aller de la Ligue des champions face à l’Ajax Amsterdam, après trois mois d’absence.

Dzsenifer Marozsan est entré en jeu à la 63e minute. Depuis son diagnostic au mois de juillet, la date de son retour n’était pas fixée. « Les gens qui me connaissent savent que je suis une battante et que je reviendrai encore plus forte », avait-elle déclaré sur son compte Instagram après la fin de sa prise en charge médicale.