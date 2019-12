Dzsenifer Marozsan dans l’équipe type de l’année

La joueuse de l’Olympique lyonnais et de la Nationalmannschaft Dzsenifer Marozsan fait partie, pour la troisième année consécutive, de l’équipe type de l’IFFHS (International Federation of Football History & Statistics). Vainqueur en club de la ligue des champions, du championnat et de la coupe de France, elle obtient 46% des voix et figure au milieu de terrain aux côtés de sa coéquipière lyonnaise Amandine Henry et de l’Américaine Rose Lavelle.

C’est Megan Rapinoe qui a obtenu le meilleur score, avec 82% des suffrages exprimés.

L’équipe type de l’année :

Gardienne : Sari van Veenendaal (Pays-Bas/Atlético Madrid)

Défense : Lucy Bronze (Angleterre/Olympique lyonnais), Wendy Renard (France/Olympique lyonnais), Julie Ertz (USA/Red Stars Chicago), Crystal Dunn (USA/NC Courage)

Milieu : Dzsenifer Marozsan (Allemagne/Olympique lyonnais), Amandine Henry (France/Olympique lyonnais), Rose Lavelle (USA/Washington Spirit)

Attaque : Megan Rapinoe (USA/Seattle Reign FC), Ada Hegerberg (Norvège/Olympique lyonnais), Alex Morgan (USA/Orlando Pride)

Coach : Jill Ellis (USA)

