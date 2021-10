Müller, Netz, Schade, Tillman, et Thielmann

Du sang neuf chez les Espoirs

Le nouveau sélectionneur de l’équipe d’Allemagne des moins de 21 ans, Antonio Di Salvo, a fait appel à un groupe de 23 joueurs pour les matchs de qualifications pour l’EURO contre Israël le 7 octobre (18h15 à Paderborn) et la Hongrie le 12 octobre (17h30 à Szeged). Cinq nouvelles têtes seront présentes : Vincent Müller (PSV Eindhoven), Luca Netz (Borussia Mönchengladbach), Jan Thielmann (1. FC Cologne), Malik Tillman (FC Bayern Munich) et Kevin Schade (SC Freiburg) . En outre, les Espoirs enregistrent les retours de Yannik Keitel (SC Freiburg) et Jordan Beyer (Borussia Mönchengladbach), absents lors du dernier rassemblement.

« L’équipe a bien entamé sa campagne de qualifications avec deux victoires au mois de septembre », a déclaré Di Salvo. « L’équipe s’est vite trouvée, pas seulement sur le terrain mais aussi en dehors. Je suis sûr que les nouveaux joueurs ne tarderont pas à s’intégrer. »

À Paderborn, les champions d’Europe en titre joueront pour la première fois à domicile depuis la finale du 6 juin (1-0 face au Portugal), et pour la première fois devant un public depuis novembre 2019. Une occasion spéciale à plus d’un titre pour Di Salvo, qui dirigera son premier match à la tête des U21. « J’espère que les fans seront nombreux à Paderborn et nous offriront un soutien de qualité. »

L’Allemagne et Israël sont pour l’heure les deux équipes les mieux placées dans le groupe B. Les deux sélections ont chacune remporté leurs deux premiers matchs, avec un léger avantage au goal-average pour l’Allemagne (9-1 contre 4-2). Deux nouveaux matchs à domicile suivront au mois de novembre, contre la Pologne et Saint-Marin.

[dfb]