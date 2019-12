Draxler : « Nous avons le potentiel pour retrouver notre ancien niveau »

C’est devant une foule enthousiaste massée au stade Tivoli d’Aix-la-Chapelle que la Mannschaft a effectué hier l'un de ses derniers entraînements de la saison, afin de se mettre dans l’ambiance des deux matchs qualificatifs pour l’EURO 2020 contre la Biélorussie (samedi à 20h45) et l’Estonie (mardi à 20h45 à Mayence). Aujourd’hui, ce sont Julian Draxler et Thilo Kehrer qui ont répondu aux questions en conférence de presse.

Julian Draxler au sujet…

… de son retour en équipe d’Allemagne : J’étais très heureux de recevoir la convocation. J’avais dû renoncer au mois de novembre pour des raisons familiales, puis j’ai été blessé en mars. Cela faisait donc longtemps que je n’avais plus été en équipe d’Allemagne et je suis heureux d’être de retour.

… du renouveau de l’équipe d’Allemagne : Beaucoup de choses ont changé ces derniers mois. Nous débutons la construction d’une équipe nouvelle. Quelque chose devait se faire après notre mondial raté. Nous sommes très motivés et visons les sommets pour les prochaines échéances. Il faudra du temps pour retrouver notre niveau de 2014 et 2016, mais si nous travaillons dur, alors nous avons le potentiel pour retrouver notre ancien niveau.

… de son expérience : J’ai joué 50 matchs avec l’équipe d’Allemagne et remporté deux trophées. J’en suis fier. Je suis encore jeune, j’ai le potentiel pour progresser, je n’ai donc pas encore atteint mon maximum. Je suis content de contribuer au renouveau de l’équipe.

… de la hiérarchie au sein du groupe : Elle est en train de s’installer. Nous construisons une équipe complètement nouvelle, avec une hiérarchie nouvelle. Le temps montrera quels joueurs endosseront le rôle de leader, notamment à travers les performances sur le terrain. Avec mes 50 sélections, j’ai une certaine expérience, mais loin de moi l’idée de prendre toutes les commandes. Tout le monde devra pousser dans le même sens pour renouer avec le succès, et j’y participerai.

… de la préparation du match face à la Biélorussie : Nous n’avons pas encore observé l’adversaire de très près. Nous avons analysé nos derniers matchs. Contre les Pays-Bas, nous avons fait un grand pas en avant. Nous voulons continuer comme ça. L’objectif est de prendre six points sur six.

Thilo Kehrer au sujet…

… des entraînements : Nous avons discuté et analysé les vidéos de nos derniers matchs selon les postes, et nous avons bien travaillé jusqu’ici. Nous nous entraînons bien et nous sommes bien préparés.

… de sa polyvalence : J’ai beaucoup de possibilités, car nous pouvons évoluer dans des systèmes tactiques variés. J’essaie de montrer ce que je sais faire de mieux. L’entraîneur fait des choix. Pour ma part, j’essaie de me montrer sous mon meilleur jour.

… de Marcus Sorg : Il est comme il est toujours : il communique beaucoup, il est organisé, il parle beaucoup avec les joueurs, même individuellement. Je n’ai pas l’impression qu’il soit tendu ; il est juste très motivé et a très envie de gagner ces deux matchs.

