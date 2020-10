Draxler : « Nous avons invité la Turquie à marquer »

Emre Can : Quand on marque autant de buts à domicile, on n’a pas le droit de laisser filer la victoire. Peu importe le nombre de débutants dans l’équipe : ça ne doit pas être une excuse. Concéder ces buts n’est pas uniquement la faute de la défense. Nous devons mieux agir en tant qu’équipe. [dfb]

Florian Neuhaus : D’un point de vue personnel, ça fait très plaisir de marquer pour mon premier match en équipe d’Allemagne. Mais quand on mène trois fois au score et qu’on concède quand même un match nul, ce n’est pas satisfaisant. Il faut qu’on analyse cette défaite et qu’on soit meilleurs samedi contre l’Ukraine.

Le sélectionneur Joachim Löw : C’est difficile de faire un reproche à cette équipe, qui n’avait encore jamais joué dans cette configuration. Toutefois, ces problèmes ne sont pas nouveaux. Nous avons mené trois fois au score, sans parvenir à gagner le match, une fois de plus. Je suis déçu et frustré. Il y a plusieurs problèmes. Le réalisme : si nous avions inscrit le but du 3-1, l’adversaire ne serait pas revenu. Il faut aussi rester sérieux avec le ballon lorsque l’adversaire presse ; nous commettons trop de pertes de balle faciles dans des situations faciles à gérer. Enfin, nous n’avons pas le droit de concéder ce but en fin de match. Nous allons y travailler lorsque tous nos joueurs seront là. Nous devons en parler. Ce sont des problèmes que nous traînons depuis longtemps déjà. Florian Neuhaus a fait un bon premier match avec nous. Il a réalisé de nombreuses actions intéressantes, surtout sur son but.

L’équipe d’Allemagne n’aura pas su se défaire du piège turc mercredi soir à Cologne (3-3) , laissant s’échapper la victoire dans le temps additionnel, et manquant ainsi l’occasion de faire le plein de confiance avant les matchs d’ UEFA Nations League contre l’Ukraine (samedi à 20h45) et la Suisse (mardi à 20h45). Retrouvez ici les principales réactions d’après-match, récoltées par DFB.de .

Le capitaine Julian Draxler : Nous avons invité la Turquie à marquer. C’était similaire contre l’Espagne. Nous sommes déçus de ne pas avoir réussi à remporter cette victoire. Il y a eu des bonnes choses ; nous avons tout de même marqué trois fois. Mais dans le football, l’objectif est de gagner. Ce n’est certes pas simple quand une équipe n’a encore jamais joué ensemble, mais nous n’avons pas réussi à rester solides en défense.

Luca Waldschmidt : C’était globalement un bon match de notre part, mais nous aurions dû tenir jusqu’au bout. Finir ce match à égalité ne devrait pas nous arriver.

