Draxler et Trapp champions de France avec le Paris Saint-Germain

Après le titre de champion d’Angleterre d'Ilkay Gündogan et de Leroy Sané avec Manchester City, le champion du monde Julian Draxler (24 ans) et le gardien de la sélection Kevin Trapp (27 ans) ont pu fêter leur titre de champion de France dimanche soir. Draxler et Trapp ont remporté le match au sommet de la 33e journée de Ligue 1 avec un 7-1 (4-1) contre l’AS Monaco, leur concurrent direct. Le club de la capitale compte 87 points au classement et ne pourra plus être rattrapé malgré les cinq matchs qu’il reste encore à disputer.

Il s’agit du cinquième titre avec le club pour Draxler, buteur en fin de match (86e), mais c’est la première fois qu’il remporte le championnat français. En 2017 et 2018, le joueur aux 42 sélections a remporté la Coupe de la Ligue, il a également pu mettre la main sur le trophée des Champions et la coupe de France en 2017. Trapp avait déjà été champion de France avec Paris en 2016. Après son élimination contre le Real Madrid en Ligue des Champions, Paris pouvait encore espérer faire le doublé. Le club sept fois champion de France affrontera Caen en demi-finale de coupe de France mercredi (à 21h05).

À l’occasion de leur 28e victoire de la saison, Draxler et les siens ont littéralement fait exploser Monaco en première mi-temps. En l’espace de douze minutes, les Parisiens ont pris un avantage de quatre buts par l’intermédiaire de Giovani Lo Celso (15e, 27e), Edinson Cavani (17e) et Ángel Di Maria (20e). Rony Lopes (38e) a sauvé l’honneur peu avant la pause. En deuxième mi-temps, Di Maria s’est offert un doublé (58e), Falcao (77e) a marqué contre son camp avant que Draxler ne vienne mettre un point final à cette prestation.