Drapeau arc-en-ciel devant le siège de la DFB : la fédération s’engage pour la diversité

Devant le siège de la fédération à Francfort, on ne retrouve actuellement plus l’habituelle bannière verte, mais un drapeau arc-en-ciel entourant le logo de la DFB. C’est le secrétaire général Dr. Friedrich Curtius qui a hissé le drapeau. « La fédération allemande entend ainsi défendre la diversité dans le football. Que ce soit sur le terrain ou au sein des institutions, personne ne peut subir de discrimination à cause de son orientation sexuelle, sa couleur de peau, sa religion ou ses origines. »

Christian Rudolph, membre du conseil d’administration de l’association des gays et lesbiennes en Allemagne, Conrad Lippert, lauréat du prix Julius Hirsch « supporters de foot contre l’homophobie », Sven Kistner, membre des « Queer Footballclubs », Sven Wolf , de la fédération du Bade et Pia Mann de « Discover Football » étaient également présents pour soutenir l’action de la fédération.

Des toilettes unisexes ont été utilisées pour la première fois lors de la rencontre internationale face à la Serbie en mars dernier. Cela sera désormais la norme lorsque la Mannschaft jouera à domicile.