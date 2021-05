Dortmund remporte la Coupe d’Allemagne

Le BVB s’impose 4-1 devant le RB Leipzig en finale du DFB-Pokal et remporte la compétition pour la cinquième fois de son histoire.

Une première période à sens unique

La partie débute parfaitement pour Dortmund, Marco Reus récupère le ballon dans les pieds de Kevin Kampl et trouve Haaland, l’attaquant norvégien remet vers Dahoud qui sert Sancho. L’Ailier de 21 ans, excentré côté gauche, décoche une frappe enroulée qui vient se loger dans le petit filet de Péter Gulácsi (5e). Haaland double la mise juste avant la demi-heure de jeu, après avoir remporté son duel face à Upamecano et trompé le portier de Leipzig à bout portant (28e). Dans les arrêts de jeu de la première période, l’Anglais Sancho inscrit un doublé en poussant le ballon dans le but vide suite à un service de Reus (45e+1).

Haaland enterre le suspense

Le RBL tente de réagir dès le retour des vestiaires : Christopher Nkunku, entré en jeu à la mi-temps, a besoin de moins d’une minute pour se montrer dangereux et trouver la barre transversale (46e). Thorgan Hazard est proche de plier définitivement le match sur une nouvelle offrande du capitaine Marco Reus, mais après s’être jeté en bout de course, sa tentative passe de peu à côté du but (66e). Le RBL continue de pousser, Emil Forsberg touche le poteau à son tour (71e), dans la foulée, Dani Olmo finit par percer le verrou de Dortmund, d’une frappe puissante aux 25 mètres (72e).

Leipzig met alors toutes ses forces dans la bataille pour revenir dans la rencontre, Nkunku passe tout proche d’inscrire un second but, sa tentative fuit le cadre de quelques centimètres (82e). Le BVB peut alors procéder en contre et profiter des espaces laissés par la défense lipsienne. Sancho manque de creuser l’écart (85e), Haaland, quant à lui, ne laisse pas passer sa chance et inscrit un doublé à son tour (88e).

4-1, c’est le score final. Dortmund remporte l’édition 2020-2021 du DFB-Pokal.

[DFB]