Dortmund-Gladbach et Bochum-Bayern au deuxième tour

Le second tour de la coupe d’Allemagne 2019/2020 offrira plusieurs affiches entre clubs de haut de tableau de Bundesliga. Quatre fois vainqueur de la compétition, le Borussia Dortmund accueillera le Borussia Mönchengladbach, tandis que le RB Leipzig se déplacera à Wolfsburg. Vainqueur de la dernière édition, le Bayern Munich se déplacera sur le terrain du VfL Bochum, pensionnaire de deuxième division.

Effectué ce dimanche en la présence du sélectionneur de l’équipe d’Allemagne U21 Stefan Kuntz et de l’ex-international Christoph Metzelder, le tirage au sort a également offert au FC Sarrebruck (division régionale) le droit d’accueillir le FC Cologne, club de Bundesliga et également quadruple vainqueur du Pokal. Le SC Verl, deuxième et pensionnaire de ligue régionale encore en lice, accueillera Holstein Kiel.

Les matchs du deuxième tour :

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg

SC Verl - Holstein Kiel

MSV Duisburg - TSG Hoffenheim

1. FC Saarbrücken - 1. FC Köln

Darmstadt 98 - Karlsruher SC

Bayer 04 Leverkusen - SC Paderborn

SC Freiburg - 1. FC Union Berlin

Fortuna Düsseldorf - Erzgebirge Aue

VfL Bochum - Bayern München

Arminia Bielefeld - FC Schalke 04

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach

Hertha BSC - Dynamo Dresden

VfL Wolfsburg - RB Leipzig

Werder Bremen - 1. FC Heidenheim

Hamburger SV - VfB Stuttgart

FC St. Pauli - Eintracht Frankfurt

