Donation : la DFB fait un don de 1,2 millions d’euros

La présidence de la DFB a décidé, lors de sa dernière réunion de l’année 2017, de faire un don de 1,2 millions d’euros à des organisations à but non lucratif afin de défendre le travail important et durable de ces fondations.

Sur les 1,2 millions d’euros, le bureau a décidé d’en offrir 600 000 à la fondation DFL pour son travail. Les autres 600 000 euros sont répartis entre la fondation DFB Egidius Braun (165 000 euros), la fondation DFB Sepp Herberger (150 000 euros), la fondation Robert Enke (100 000 euros), la fondation Fritz Walter (75 000 euros), la fondation Uwe Seeler (60 000 euros) et la fondation DFB culture (50 000 euros).

Le trésorier de la DFB, le docteur Stephan Osnabrügge a déclaré : « Il est très important pour la DFB de ne pas laisser le travail des fondations du pays sans considération cette année et ce malgré les charges fiscales supplémentaires dues à la Coupe du monde. Il y a tellement de bon et de choses de valeur dans ces fondations qui sont transmises par le football. La DFB aimerait soutenir cet engagement remarquable avec ce don ».