DFB.de vous souhaite une joyeuse fête de Noël !

L’équipe allemande et internationale de DFB.de souhaite un joyeux Noël à tous ses utilisateurs ! Merci pour votre fidélité tout au long de cette année 2017 si riche en émotions et couronnée par les victoires finales de nos équipes à la Coupe des confédérations et l’EURO des moins de 21 ans.

Nous attendons avec impatience l’année 2018 et le début de la Coupe du monde en Russie au mois de juin. 2018 sera aussi l’année où nous saurons si l’Allemagne organisera chez elle l’EURO 2024. Restez avec nous !