DFB Pokal : Schalke dernier qualifié pour le deuxième tour

L’équipe de ligue régionale bavaroise du FC Schweinfurt a cru pouvoir réaliser l’exploit face au FC Schalke 04. Maïs le club de Gelsenkirchen s’impose finalement 4 buts à 1.

C’est pourtant le petit poucet qui ouvre le score à la 37e minute de jeu par l’intermédiaire de Thomann. Schalke, déjà mal en point en Bundesliga, n’a pas le temps de tergiverser ; Ibisevic égalise seulement deux minutes plus tard (39e) avant que Schopf ne donne l’avantage aux Königsblauen juste avant la mi-temps (44e).

Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Benjamin Stambouli semblent bien mieux maitriser la rencontre, mais doivent de nouveau trembler lorsque leurs adversaires se procurent un pénalty à 20 minutes du terme de la rencontre. Heureusement pour les pensionnaires de Bundesliga, Fährmann repousse la tentative de Suljic et empêche Schweinfurt d’égaliser. En fin de rencontre, c’est de nouveau Schopf qui qui se montre décisif en inscrivant son deuxième but de la journée et en permettant à son équipe de faire le break (81e). Benito Raman enfonce le clou quelques minutes plus tard (86e). Schalke s’est fait peur mais valide son ticket pour le tour suivant.

Le tirage au sort du deuxième tour aura lieu dimanche à partir de 18h.