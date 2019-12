DFB-Pokal : Quand Müller marque, le Bayern gagne

Les demi-finales de la DFB Pokal 2017/2018 se sont toutes les deux soldées par une victoire à l’extérieur. DFB.de résume les principaux faits des victoires 6-2 du FC Bayern Munich contre le Bayer 04 Leverkusen et 1-0 de l’Eintracht Francfort contre Schalke 04.

Festival de buts : Il n'y avait plus eu de demi-finale aussi riche en buts que le 6-2 du Bayern à Leverkusen depuis 1991. À l'époque, neuf buts avaient été inscrits entre le Werder Brême et l'Eintracht Francfort (6-3).

Affiche serrée : Selon les statistiques, la demi-finale entre Schalke 04 et l’Eintracht Francfort était extrêmement équilibrée. Les deux équipes ont chacune obtenu six corners et tiré neuf fois au but. Aucun autre match de coupe cette saison n’a compté moins de 18 tirs.

Égalité : Thomas Müller a inscrit autant de buts en coupe d’Allemagne que son entraîneur Jupp Heynckes après son triplé contre Leverkusen. Les deux ont marqué 27 fois dans la compétition.

Plaisir de courte durée : Le joueur de Francfort Gelson Fernandes a reçu un carton rouge 33 secondes après son entrée en jeu - un record. L'arbitre Robert Hartmann a décidé d’exclure le Suisse après une faute sur Leon Goretzka avec l'aide de l'assistance vidéo.

Porte-bonheur : À chaque fois que Thomas Müller a marqué en coupe, le Bayern s’est imposé - 18 matchs au total.

Série rompue : La victoire en demi-finale contre Schalke à Gelsenkirchen a permis à Francfort de mettre fin à une série de cinq revers consécutifs à l’extérieur.

Départ éclair : L’ouverture du score du Bayern à la troisième minute fut la plus rapide concédée par le Bayer Leverkusen cette saison. Le FC Bayern a lui inscrit son but le plus rapide de la saison.

Série de victoires : Jupp Heynckes a remporté ses dix derniers matches de coupe en tant qu’entraîneur du Bayern. La dernière défaite du coach de 72 ans en coupe fut la finale de la saison 2011/2012 perdue 2-5 contre le Borussia Dortmund.

Une splendide première : Le joueur de l’Eintracht Francfort Luka Jovic a inscrit du talon son premier but en coupe à Gelsenkirchen (1-0). Il était jusque-là resté muet lors de ses quatre premiers matchs.

Retour express : L'Eintracht Francfort est à nouveau en finale de la coupe d’Allemagne au stade olympique de Berlin après la défaite 0-1 en finale la saison passée. L’Eintracht n’était parvenu à atteindre la finale deux années de suite qu’une seule fois auparavant, en 1974 et 1975 - il n'y avait à cette époque pas encore de lieu fixe pour la finale.

[max]