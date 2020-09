DFB-Pokal : les résultats du premier tour

Le premier tour de la coupe d’Allemagne 2020/2021 a débuté vendredi soir et s’achève ce lundi, en attendant que se disputent à une date ultérieure les deux matchs reportés FC Schweinfurt – Schalke 04 et FC Düren – Bayern Munich. Les surprises notables sont jusqu’ici les victoires de l’Eintracht Brunswick devant le Hertha Berlin (5-4), du SV Elversberg face au FC Sankt Pauli (4-2), et du SSV Ulm contre Erzgebirge Aue (2-0).

Retrouvez tous les résultats ici.

[dfb]