DFB Pokal : les chiffres des quarts de finale

Berlin en ligne de mire : les huit équipes encore en lice en coupe d’Allemagne sont désormais à deux marches de la finale. Retrouvez toutes les données à connaitre, avant les quarts de finale qui se tiendront cette semaines.

Un classique en coupe d'Allemagne : La rencontre entre le FC Schalke 04 et le Bayern Munich sera le douzième affrontement entre les deux clubs en coupe d’Allemagne. Seuls le FC Kaiserslautern et le Werder Brême ainsi que le Borussia Mönchengladbach et Schalke se sont rencontrés aussi souvent. Si le Bayern Munich venait à l’emporter, cela serait la neuvième fois que les Bavarois s’imposent face au club de Gelsenkirchen. Ils égaleraient ainsi leur propre record, puisque les champions d’Allemagne ont également éliminé le VFB Stuttgart à neuf reprises.

Le Bayern, encore et toujours : Le Bayern Munich est au rendez-vous des quarts de finale pour la 13e année consécutive, ce qui constitue là aussi un record. Et pour retrouver la trace d’une élimination à ce stade de la compétition, il faut également revenir de nombreuses années en arrière puisque la dernière défaite des Munichois en quart de finale date de la saison 2008-09 (4-2 sur le terrain du Bayer Leverkusen).

Bête noire : Schalke n’a plus gagné face au Bayern Munich depuis maintenant 20 rencontres, toutes compétitions confondues (17 défaites et 3 matchs nuls). Le Bayern a trouvé le chemin des filets lors de chacun de ces duels et a inscrit au total 55 buts, soit 2,8 par matchs. La dernière victoire des Schalker a eu lieu en mars 2011, en demi-finale de coupe.

Le petit poucet : Le FC Saarbrücken est le dernier club de 4e division encore en course. C’est seulement la troisième fois qu’une équipe de ce niveau parvient à se hisser en quart de finale de la compétition. Auparavant, Holstein Kiel (2011-12) et le FC Magdeburg (2000-01) avaient également réussi cet exploit.

Hennings, l’homme en forme : l’attaquant du Fortuna Düsseldorf Rouwen Hennings a marqué au moins une fois lors de chacune des cinq dernières rencontres disputées par son club en coupe d’Allemagne. Avec quatre réalisations, il est actuellement le meilleur buteur de la saison en cours.

Le Fortuna invincible : Le Fortuna Düsseldorf et le FC Saarbrücken se sont affrontés à 17 reprises, pour huit victoires en faveur des Rhénans et neuf matchs nuls. Le dernier match officiel entre les deux clubs date de décembre 1999 (score final : 0-0, en ligue régionale).

Les retrouvailles : Seulement 18 jours après leur victoire 3-2 au Stadion an der Alten Försterei, les joueurs du Bayer Leverkusen retrouvent ceux de l’Union Berlin à l’occasion de ces quarts de finale.

Les habitués : Francfort dispute cette année les quarts de finale de la coupe d’Allemagne pour la troisième fois en quatre ans. Le seul accident est intervenu la saison dernière quand les Francfortois, pourtant tenants du titre, s’étaient inclinés dès le premier tour à Ulm (2-1). Le Werder, de son côté, se retrouve à ce stade de la compétition pour la quatrième fois en cinq ans, et la troisième consécutive.

Rashica dans l’histoire du Werder : l’attaquant du Werder Brême Milot Rashica a marqué lors de ses six dernières rencontres de coupe, un record dans l’histoire du club. Il dépasse ainsi Heinz-Dieter Hasebrink, Uwe Reinders et Wynton Rufer (cinq chacun).

